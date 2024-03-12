Прямые эфиры с общественными наблюдателями проведет онлайн-студия "НаблюдательНО" Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Проект Общественной палаты Нижегородской области - студия "НаблюдательНО", которая будет вести онлайн-трансляцию в дни выборов президента, станет всероссийским. Об этом сообщает Общественная палата региона.

Планируются прямые включения из Центральной избирательной комиссии РФ, где будет находиться представитель Нижегородской области, который участвует в работе территориальной избирательной комиссии ДЭГ.

Кроме того, намечен прямой эфир с Ситуационным центром Общественной палаты России. Здесь в эфир со студией "НаблюдательНО" выйдут известные федеральные эксперты.

Помимо этого, пройдут прямые эфиры с Общественными штабами по наблюдению за выборами, которые будут работать в других городах страны.

Программа интернет-трансляции будет содержать прямые репортажи общественных наблюдателей с УИК в разных городах и районах Нижегородской области. Также подготовлены фильмы и программы о выборах, квизы, викторины.

По традиции, студию "НаблюдательНО" посетят известные нижегородские политики, электоральные эксперты и авторитетные общественные деятели.

Ранее сообщалось, что онлайн-студия "НаблюдательНО" будет работать в дни проведения президентских выборов в Нижегородской области.

Также сообщалось, что Общественная палата и Облизбирком заключили соглашение о взаимодействии на выборах.

Кроме того, сообщалось, что к выборам-2024 в Нижегородской области подготовят более 6,5 тысяч наблюдателей.