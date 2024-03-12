Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 марта 2024 15:26  [46] Участки под гаражами в Сормовском районе планируется изъять для строительства метро
14 марта 2024 15:04  [68] Прямые эфиры с общественными наблюдателями проведет онлайн-студия "НаблюдательНО"
14 марта 2024 14:35  [79] Нижегородские агитбригады поздравили участниц СВО с 8 Марта
14 марта 2024 14:18  [99] МТС расширила территорию покрытия LTE в Сарове
14 марта 2024 14:13  [110] Около 200 иностранных студентов узнали о традициях Масленицы в Нижнем Новгороде
14 марта 2024 13:53  [123] Нижегородцы смогут проводить зиму в парке "Швейцария" 17 марта
14 марта 2024 13:29  [124] Участок улицы Тверской в Нижнем Новгороде перекроют до 10 апреля
14 марта 2024 13:19  [118] Нижегородцы познакомились с культурой разных стран в Штабе общественной поддержки
14 марта 2024 13:11  [122] Четверо сотрудников ОМК вошли в число лучших инженеров России
14 марта 2024 13:06  [145] Штрафы могут ввести за незаконную врезку в водопровод в Нижегородской области
Общество

Прямые эфиры с общественными наблюдателями проведет онлайн-студия "НаблюдательНО"

14 марта 2024 15:04  [68] Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Проект Общественной палаты Нижегородской области - студия "НаблюдательНО", которая будет вести онлайн-трансляцию в дни выборов президента, станет всероссийским. Об этом сообщает Общественная палата региона.

Планируются прямые включения из Центральной избирательной комиссии РФ, где будет находиться представитель Нижегородской области, который участвует в работе территориальной избирательной комиссии ДЭГ.

Кроме того, намечен прямой эфир с Ситуационным центром Общественной палаты России. Здесь в эфир со студией "НаблюдательНО" выйдут известные федеральные эксперты.

Помимо этого, пройдут прямые эфиры с Общественными штабами по наблюдению за выборами, которые будут работать в других городах страны.

Программа интернет-трансляции будет содержать прямые репортажи общественных наблюдателей с УИК в разных городах и районах Нижегородской области. Также подготовлены фильмы и программы о выборах, квизы, викторины.

По традиции, студию "НаблюдательНО" посетят известные нижегородские политики, электоральные эксперты и авторитетные общественные деятели.

Ранее сообщалось, что онлайн-студия "НаблюдательНО" будет работать в дни проведения президентских выборов в Нижегородской области.

Также сообщалось, что Общественная палата и Облизбирком заключили соглашение о взаимодействии на выборах.

Кроме того, сообщалось, что к выборам-2024 в Нижегородской области подготовят более 6,5 тысяч наблюдателей.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph