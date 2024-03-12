Общественный штаб по наблюдению за выборами в дни голосования организует горячую линию для нижегородцев Общество

В региональном Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России с 15 по 17 марта с 8.00 до 20.00 будет работать горячая телефонная линия для приема обращений граждан о возможных нарушениях в ходе голосования.

Об этом сообщили в Общественной палате Нижегородской области.

Телефоны: (831) 267-24-20, 267-24-21, 267-24-22.

Ранее сообщалось, что онлайн-студия "НаблюдательНО" будет работать в дни проведения президентских выборов в Нижегородской области.

Также сообщалось, что Общественная палата и Облизбирком заключили соглашение о взаимодействии на выборах.

Кроме того, сообщалось, что к выборам-2024 в Нижегородской области подготовят более 6,5 тысяч наблюдателей.