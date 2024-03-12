"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 марта 2024 18:40  [25] Глеб Никитин и Юрий Арсентьев торжественно вручили российские паспорта супругам Ремо и Биргит Кирш
14 марта 2024 18:26  [52] Общественный штаб по наблюдению за выборами в дни голосования организует горячую линию для нижегородцев
14 марта 2024 18:02  [74] Масленичные гуляния организуют в Нижнем Новгороде рядом с избирательными участками
14 марта 2024 17:34  [119] Строительство дублера проспекта Гагарина началось в Нижнем Новгороде
14 марта 2024 17:22  [97] Региональная образовательная программа ВФМ будет организована в Нижнем Новгороде
14 марта 2024 17:04  [117] Препарат для лечения коронавируса фавипиравир пропал из российских аптек
14 марта 2024 16:51  [122] Нижегородские команды вышли в финал конкурса "Инженерные кадры России"
14 марта 2024 16:45  [157] Выпуск трамваев на маршруты №6 и №7 в Нижнем Новгороде увеличат в четыре раза
14 марта 2024 16:12  [140] Подрядчика оштрафовали на 7,7 млн рублей за срыв благоустройства территории на Автозаводе
14 марта 2024 16:01  [139] Хакатон "Почтовое Digital: лингвистика и технологии" пройдет в Нижнем Новгороде.
Общество

Общественный штаб по наблюдению за выборами в дни голосования организует горячую линию для нижегородцев

14 марта 2024 18:26  [52] Общество

В региональном Общественном штабе по наблюдению за выборами президента России с 15 по 17 марта с 8.00 до 20.00 будет работать горячая телефонная линия для приема обращений граждан о возможных нарушениях в ходе голосования.

Об этом сообщили в Общественной палате Нижегородской области.

Телефоны: (831) 267-24-20, 267-24-21, 267-24-22.

Ранее сообщалось, что онлайн-студия "НаблюдательНО" будет работать в дни проведения президентских выборов в Нижегородской области.

Также сообщалось, что Общественная палата и Облизбирком заключили соглашение о взаимодействии на выборах.

Кроме того, сообщалось, что к выборам-2024 в Нижегородской области подготовят более 6,5 тысяч наблюдателей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Общественная палата
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph