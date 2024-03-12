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Экономика

Авиазавод "Сокол" в Нижнем Новгороде загрузят проектами гражданских самолетов

15 марта 2024 10:43  [52] Экономика

Фото: Тelegram-канал ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

Авиастроительный завод "Сокол" в Нижнем Новгороде планирует расширить свою производственную программу за счет проекта гражданских самолетов Ил-114-300 и МС-21. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь вручил работникам авиазавода благодарности и почетные грамоты за трудовые достижения по итогам 2023 года. Также заводчане получили награды от имени главы региона Глеба Никитина, их вручил замгубернатора Андрей Саносян.

Руководители Объединенной авиастроительной корпорации осмотрели сборочные цеха и участки под новые техпроцессы.

Юрий Слюсарь на встрече с коллективом заявил, что доля кооперации "Сокола" в гражданских проектах ОАК при масштабировании серии пассажирских самолетов будет расти.

"В свое время, когда завод был недозагружен, мы приняли правильные решения, сохранили мощности и провели частичное техперевооружение, что позволяет сегодня освоить новый пул программ", - сказал Слюсарь.

Напомним, нижегородский завод "Сокол" планирует начать выпуск комплектующих для самолета MC-21.

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Теги:
Авиастроение Сокол
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