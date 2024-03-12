Движение транспорта на улицах в районе Щелковского хутора ограничат 17 марта

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Движение транспорта на трех улицах в районе Щелковского хутора будет временно прекращено в Масленичное воскресенье. Это связано с проведением праздничных мероприятий "Щелковская Масленица", сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
С 06:00 до 16:00 17 марта временно нельзя будет проехать по улице Манежной на участке от улицы Корейской. Также будет закрыто движение на улице Братьев Игнатьевых на участке от улицы Медицинской и улице Горбатовской.
Объехать зону проведения мероприятия можно по прилегающим улицам.
Нижегородцам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения. Водителей призывают быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.Напомним, праздничное мероприятие в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике "Щёлоковский хутор" 17 марта начнётся в 12:00.
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