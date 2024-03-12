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Общество

Движение транспорта на улицах в районе Щелковского хутора ограничат 17 марта

15 марта 2024 15:03  [96] Общество

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода

Движение транспорта на трех улицах в районе Щелковского хутора будет временно прекращено в Масленичное воскресенье. Это связано с проведением праздничных мероприятий "Щелковская Масленица", сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

С 06:00 до 16:00 17 марта временно нельзя будет проехать по улице Манежной на участке от улицы Корейской. Также будет закрыто движение на улице Братьев Игнатьевых на участке от улицы Медицинской и улице Горбатовской.

Объехать зону проведения мероприятия можно по прилегающим улицам.

Нижегородцам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения. Водителей призывают быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, праздничное мероприятие в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике "Щёлоковский хутор" 17 марта начнётся в 12:00.

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Теги:
движение Праздники Транспорт
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