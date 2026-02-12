Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

Мокрый снег накроет Нижегородскую область 13 февраля

12 февраля 2026 15:13 Общество
Мокрый снег накроет Нижегородскую область 13 февраля

Фото: Александр Воложанин

Снег, местами сильный, ожидается в Нижегородской области вечером 12 февраля с сохранением ночью и днем 13 февраля. По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", днем возможны мокрый снег и дождь.

Из-за ухудшения погоды возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций. Возможны заторы на трассах федерального, регионального и местного значения, перебои в работе дорожных и коммунальных служб, увеличение числа ДТП. Не исключены сбои в работе аэропорта.

Также существует риск происшествий, связанных с обрушением элементов зданий и конструкций из-за повышенной снеговой нагрузки.

Региональное МЧС рекомендует жителям держаться на безопасном расстоянии от стен зданий, не подходить к местам возможного схода снега и падения сосулек, обходить опасные зоны во время очистки крыш.

По возможности стоит ограничить использование личного транспорта и отказаться от поездок по городу. Водителям советуют соблюдать дистанцию, снижать скорость и избегать резких торможений.

Ранее нижегородцев предупреждали о порывистом ветре.

зима Погода
