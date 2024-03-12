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Политика

Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями о ходе выборов в Нижегородской области

17 марта 2024 14:42  [81] Политика

Фото: Общественная палата Нижегородской области

В Общественном штабе Нижегородской области по наблюдению за выборами президента РФ-2024 17 марта состоялся брифинг с участием иностранных наблюдателей из Аргентины, Боснии и Герцеговины, Греции, Сербии, Камбоджи.

Как сообщили в Общественной палате региона, зарубежные эксперты поделились своими впечатлениями о ходе выборов в Нижегородской области.

"Мы посмотрели, как проходит процесс голосования. С первого дня голосования мы обошли шесть избирательных участков в Нижнем Новгороде и никаких нарушений не увидели – все очень хорошо организованно. Вчера мы посетили избирательные участки в Дивееве и Арзамасе, там мы тоже не заметили никаких нарушений", - рассказал секретарь социально-экономического совета Республики Сербия Душен Петрович.

Бывший член Сената Национального Конгресса Аргентинской Республики Елена Коррегидо отметила преимущество ДЭГ и трехдневного голосования, которые помогают повысить явку: "Система, используемая в России, очень хорошо работает. Мы с нетерпением ожидаем результатов".

"Мы собственными глазами видим, что процедура выборов открыта, люди приходят голосовать по своей воле. Они голосуют для того, чтобы воспользоваться своим правом выбрать того кандидата, которого считают достойным. Все официальные лица, вовлечённые в процесс, выполняют свои обязанности на высоком профессиональном уровне", - отметил генеральный секретарь Форума альянса гражданского общества Камбоджи Пай Самбо.

Председатель Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами президента Российской Федерации-2024 Роман Стронгин поблагодарил иностранных наблюдателей за их работу.

Как сообщалось ранее, почти 6,5 тысяч наблюдателей задействовано в Нижегородской области на выборах президента РФ.

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.

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Теги:
Выборы Общественная палата
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