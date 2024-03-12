Роман Стронгин: "Нарушений на выборах президента в Нижегородской области к настоящему моменту не зафиксировано" Политика

Фото: ННГУ им. Лобачевского

Председатель Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами президента РФ-2024 Роман Стронгин в ходе марафона "Ночь выборов 2024. У России нет границ" рассказал, что нарушений в регионе к настоящему моменту не зафиксировано.

По словам Романа Стронгина, более 3 тысяч наблюдателей работают на 2 177 избирательных участков региона.

"1600 из этих наблюдателей прошли подготовку и как блогеры ведут свои аккаунты. Уже больше 16 тысяч постов распространено, что создает общую картину того, что у нас происходит. Нас посетили десять наблюдателей из пяти стран иностранных, которые также не отметили никаких недостатков, наоборот, выслали положительное суждение", - отметил он.

Ранее сообщалось, что проект "НаблюдательНО" вышел на новый уровень в 2024 году.

Напомним также, что делегация международных наблюдателей работает на выборах в Нижегородской области.