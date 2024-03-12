"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
17 марта 2024 16:34  [28] Явка избирателей в Нижегородской области по данным на 15.00 составила 72,69%
17 марта 2024 16:26  [59] Роман Стронгин: "Нарушений на выборах президента в Нижегородской области к настоящему моменту не зафиксировано"
17 марта 2024 16:08  [93] Евгений Семенов: "Проект "НаблюдательНО" вышел на новый уровень в 2024 году"
17 марта 2024 15:33  [134] Алексей Мартынов: "Внешнее давление Запада на российскую избирательную систему приводит к прямо противоположным результатам"
17 марта 2024 14:42  [145] Иностранные наблюдатели поделились впечатлениями о ходе выборов в Нижегородской области
17 марта 2024 13:48  [158] Артём Кавинов: "Приходите на выборы всей семьей"
17 марта 2024 13:36  [186] Сергей Старовойтов: "Президентская кампания-2024 - это референдум о доверии действующему главе государства и гонка за второе место"
17 марта 2024 12:54  [166] Явка избирателей в Нижегородской области к полудню 17 марта составила 66%
17 марта 2024 11:10  [174] Явка избирателей к 10 утра 17 марта в Нижегородской области составила 61,96%
16 марта 2024 20:34  [353] Член ЦИК РФ Евгений Шевченко прокомментировал фейки о вбросах
Политика

Роман Стронгин: "Нарушений на выборах президента в Нижегородской области к настоящему моменту не зафиксировано"

17 марта 2024 16:26  [59] Политика

Фото: ННГУ им. Лобачевского

Председатель Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами президента РФ-2024 Роман Стронгин в ходе марафона "Ночь выборов 2024. У России нет границ" рассказал, что нарушений в регионе к настоящему моменту не зафиксировано. 

По словам Романа Стронгина, более 3 тысяч наблюдателей работают на 2 177 избирательных участков региона.  

"1600 из этих наблюдателей прошли подготовку и как блогеры ведут свои аккаунты. Уже больше 16 тысяч постов распространено, что создает общую картину того, что у нас происходит. Нас посетили десять наблюдателей из пяти стран иностранных, которые также не отметили никаких недостатков, наоборот, выслали положительное суждение", - отметил он.

Ранее сообщалось, что проект "НаблюдательНО" вышел на новый уровень в 2024 году.

Напомним также, что делегация международных наблюдателей работает на выборах в Нижегородской области.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Роман Стронгин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph