Ольга Гусева представила опыт поддержки иностранных граждан при переселении в Нижегородскую область Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Совещании межведомственной рабочей группы по вопросам переселения иностранных граждан в Россию прошло в Государственной Думе.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в мероприятии приняла участие министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева, которая представила опыт региона в работе с запросами иностранных граждан на переезд в регион.

По словам министра, чаще всего заявки на переезд поступают от от граждан стран Запада и Северной Америки. В основном это дипломированные специалисты с большим опытом работы – врачи, архитекторы, специалисты в сфере автомобилестроения, фермеры и многие другие.

"Все они разделяют российские ценности и поддерживают Россию. Нижегородская область готова принять таких людей. Сейчас в работе находятся около 40 анкет", - рассказала Ольга Гусева.

Также она отметила, что правительство Нижегородской области реализует ряд мер, которые помогают иностранцам адаптироваться к условиям жизни на новом месте и ускорить их трудоустройство. Ранее губернатор Глеб Никитин сообщил, что в регионе создается специальное подразделение для привлечения квалифицированных кадров из-за рубежа. Акцент будет сделан на тех, кто планирует переезд на ПМЖ.

Напомним, ранее гражданин Германии Ремо Кирш получил российское гражданство в исключительном порядке.

Также сообщалось, что около 300 граждан Германии намеревались переехать в Нижегородскую область в 2023 году.