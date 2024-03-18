Ольга Гусева представила опыт поддержки иностранных граждан при переселении в Нижегородскую область

Фото:
Совещании межведомственной рабочей группы по вопросам переселения иностранных граждан в Россию прошло в Государственной Думе.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в мероприятии приняла участие министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева, которая представила опыт региона в работе с запросами иностранных граждан на переезд в регион.
По словам министра, чаще всего заявки на переезд поступают от от граждан стран Запада и Северной Америки. В основном это дипломированные специалисты с большим опытом работы – врачи, архитекторы, специалисты в сфере автомобилестроения, фермеры и многие другие.
"Все они разделяют российские ценности и поддерживают Россию. Нижегородская область готова принять таких людей. Сейчас в работе находятся около 40 анкет", - рассказала Ольга Гусева.
Также она отметила, что правительство Нижегородской области реализует ряд мер, которые помогают иностранцам адаптироваться к условиям жизни на новом месте и ускорить их трудоустройство. Ранее губернатор Глеб Никитин сообщил, что в регионе создается специальное подразделение для привлечения квалифицированных кадров из-за рубежа. Акцент будет сделан на тех, кто планирует переезд на ПМЖ.
Напомним, ранее гражданин Германии Ремо Кирш получил российское гражданство в исключительном порядке.
Также сообщалось, что около 300 граждан Германии намеревались переехать в Нижегородскую область в 2023 году.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+