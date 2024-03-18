Повторную проверку школы в ЖК "Новая Кузнечиха" проведут после устранения выявленных замечаний Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Повторную проверку школы в ЖК "Новая Кузнечиха" проведут после устранения выявленных инспекцией Госстройнадзора замечаний. Об этом 20 марта сообщили представители мэрии Нижнего Новгорода в Вконтакте.

"В настоящее время подрядная организация оперативно устраняет замечания, выявленные инспекций госстройнадзора в части установки планов эвакуации и эвакуационных знаков, обеспечению эвакуационных дверей быстро открываемыми замками, устройство тактильной разметки. После устранения замечаний будет проведена повторная проверка объекта", - говорится в сообщении.

Напомним, что здание школы №36 в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию весной 2024 года.

Строительством школы в ЖК "Новая Кузнечиха" занялось ООО "Ирмаст-холдинг". Подрядчик должен был построить здание образовательного учреждения к октябрю 2022 года, однако в феврале 2022 года администрация Нижнего Новгорода расторгла контракт из-за срыва сроков строительства.