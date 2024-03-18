Улицу Коминтерна в Нижнем Новгороде перекроют из-за прокладки водопровода до июня Общество

Фото: Александр Воложанин

Улицу Коминтерна в Сормовском районе Нижнего Новгорода частично перекроют из-за прокладки водопровода с 6 апреля до 30 мая. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

Движение будет перекрыто по местному проезду по улице Коминтерна в районе строящегося дома №162А.

Работы будут проводить ООО СК "Стройальянс".

"Объезд зоны проведения работ организуют по прилегающим улицам", - говорится в сообщении.

Напомним, движение сузят на улице Бекетова в Нижнем Новгороде из-за реконструкции трамвайных путей.