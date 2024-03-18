Нижегородские телеканалы внесли в сетку вещания на 23-24 марта спортивные матчи Спорт

В Нижегородской области действуют временные ограничения на проведение массовых мероприятий. Так, в субботу и воскресенье основные культурно-массовые мероприятия отменены, спортивные мероприятия пройдут без зрителей.

В связи с этим нижегородские телеканалы внесли изменения в сетку вещания и включили в неё трансляции спортивных мероприятий с участием нижегородских команд.

В эфире ННТВ 23 марта в 15:30 и 24 марта в 14:30 пройдут трансляции Чемпионата России пол мини-футболу среди мужчин: ПКМФ "Торпедо" - "Синара" (Екатеринбург).

24 марта в 18:00 будет показан матч по баскетболу Единой лиги ВТБ: БК "Самара" (Самарская область) – БК "Пари НН".

Телекомпания волга "Волга" 23 марта в 19:00 и 24 марта в 18:30 выпустит в эфир трансляции с Чемпионата России по мини-футболу среди женских команд (плей-офф, полуфинал): ПКМФ "Норманочка" - "Лагуна УОР" (Пенза).