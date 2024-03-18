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Спорт

Элизабет Абраамян стала трёхкратной чемпионкой России по настольному теннису

27 марта 2024 11:08  [97] Спорт

Нижегородская спортсменка Элизабет Абраамян впервые в истории настольного тенниса 21 века стала трёхкратной чемпионкой России на главных национальных соревнованиях.

Как сообщили в департаменте по физической культуре и спорту Нижнего Новгорода, титул чемпионка получила на соревнованиях, прошедших накануне в Санкт-Петербурге.

В финальной встрече Элизабет обошла спортсменку из Самарской области Марию Тайлакову со счётом 4:3. В этом году нижегородка завоевала "золото" ЧР в личных соревнованиях, "серебро" - в женском парном разряде и в командных соревнованиях, "бронзу" - в смешанном парном разряде.

На этом чемпионате нижегородские спортсмены завоевали 11 медалей: из них пять - в командных соревнованиях, четыре - в парных разрядах и две - в личных соревнованиях. Влада Воронина стала бронзовым призёром в одиночном разряде и в смешанном парном разряде, а Дарья Чернова завоевала "бронзу" в женском парном разряде.

Напомним, ранее Элизабет Абраамян была признана лучшей спортсменкой Нижегородской области в летних олимпийских видах спорта.

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Теги:
Настольный теннис Чемпионат
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