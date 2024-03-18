"Пластматика" в Дзержинске получила 50 млн рублей от ФРП на открытие новой линии Экономика

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Пластматика" в Дзержинске запустило новую линию по производству складской тары, благодаря льготному займу в 50 млн рублей по программе регионального Фонда развития промышленности (ФРП) "Поддержка производства". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам замгубернатора Андрея Саносяна, займы ФРП – один из важных инструментов для развития нижегородских производств, благодаря которому они закупают оборудование и открывают новые направления.

"При этом наилучшего результата можно добиться, совмещая различные инструменты господдержки. К примеру, "Пластматика", помимо займов ФРП, получает налоговые преференции как резидент ОЗЭ "Кулибин"", - отметил Саносян.

Складская тара будет использоваться для избежания повреждений товаров при транспортировке, погрузке и разгрузке.

ООО "Пластматика" в рамках проекта, поддержанного ФРП, планирует выпустить не менее 2 млн единиц тары. На предприятии создано 18 новых рабочих мест.

Отметим, что по региональной программе "Поддержка производства" можно оформить заем от 5 млн до 55 млн рублей по ставке 5% годовых на срок до пяти лет. По этой программе поддержку получили 13 проектов на сумму более 420 млн рублей.

Напомним, экотехнопарк в Дзержинске введут в эксплуатацию в 2024 году.