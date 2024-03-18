Досуговый центр проведет в апреле более 80 мероприятий для нижегородских пенсионеров Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 80 оздоровительных и творческих мероприятий на площадке центра "Долголетие по-нижегородски" пройдет для пенсионеров в апреле в Нижнем Новгороде.

Как сообщает министерство социальной политики региона, у нижегородцев старшего поколения будет возможность принять участие в тематических встречах, мастер-классах, лекциях и спортивных играх. Каждый найдет для себя мероприятие по душе.

Месяц начнется с мероприятий, которые помогут улучшить самочувствие, память и работу мозга.

1 апреля в Чкаловске социальные специалисты проведут лекцию "Путешествие в прошлое. Ностальгия разрушающая или обогащающая?", ретро-программу "Мой адрес – Советский Союз", где можно будет вспомнить знаковые моменты советской эпохи. Также в этот день пройдет лекция-практикум "Биологически активные точки. Методы воздействия". Завершится день танцевальным занятием "Живые танцы" от оздоровительного движения "Rio Abierto".

3 апреля запланирована интерактивная познавательная программа "Я – мобильный человек", главная цель которого научить людей пожилого возраста подстраиваться под современные реалии жизни.

5 и 6 апреля пройдут творческие вечера "Романсы и не только…" и "Мелодии и ритмы".

А 19 апреля все желающие смогут присоединиться к мастер-классу, который проведет художник по декорированию липовых спилов и изготовлению фигурок из дерева.

Кроме того, у гостей центра будет возможность попробовать себя в актерском мастерстве в "Театральной мастерской" актера театра и кино Евгения Пименова. Занятия пройдут 2, 9, 16, 20, 23 и 27 апреля.

Отметим, что расписание работы центра на апрель включает в себя занятия, которые проводятся на регулярной основе. Например, гимнастика "Цигун за 60" проводится каждый четверг.

Напомним, центр "Долголетие по-нижегородски" открылся в сентябре 2022 года в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". За все время существования центра, было проведено более 1 тысячи тематических мероприятий. Также всего центр посетили более 8 тысяч раз.

Центр работает с понедельника по субботу по адресу: Нижний Новгород, пр-т Гагарина, ост. "Ул. Батумская", парк "Швейцария". Актуальное расписание работы учреждения можно найти на сайте министерства социальной политики и в сообществе центра ВКонтакте.

Национальный проект "Демография" утвержден по указу президента России Владимира Путина в 2018 году. Среди целей нацпроекта – сохранение населения, здоровье и благополучие людей, обеспечение устойчивого роста численности населения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Ранее сообщалось, что свыше 6 тысяч нижегородцев прошли обучение по проекту "Доступно, открыто, понятно".

Также сообщалось, что нижегородские МФЦ помогут пенсионерам освоить компьютерную грамотность.