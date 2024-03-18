Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 марта 2024 16:46  [71] Парковку автотранспорта ограничат на участке улицы Перекопской в Нижнем Новгороде
29 марта 2024 16:27  [86] Досуговый центр проведет в апреле более 80 мероприятий для нижегородских пенсионеров
29 марта 2024 16:13  [97] ОМК организовала отдых в Выксе для 27 детей своих сотрудников из Белгорода
29 марта 2024 15:48  [118] Семь ДТП с электросамокатами с участием детей было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2023 году
29 марта 2024 15:02  [140] Горячая линия по вопросам весеннего призыва на военную службу откроется 1 апреля
29 марта 2024 14:41  [128] Международные "Горьковские чтения" открылись в Нижнем Новгороде
29 марта 2024 14:16  [151] Три ребенка погибли в ДТП в Нижнем Новгороде в 2023 году
29 марта 2024 14:07  [152] Участники премии "СВОИМ" возложили цветы к Вечному огню
29 марта 2024 13:53  [164] Александр Казаков: "Наша большая страна вступила во время героев"
29 марта 2024 13:25  [141] Четыре фельдшерских пункта Бутурлинской ЦРБ отремонтировали благодаря нацпроекту
Общество

Досуговый центр проведет в апреле более 80 мероприятий для нижегородских пенсионеров

29 марта 2024 16:27  [86] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 80 оздоровительных и творческих мероприятий на площадке центра "Долголетие по-нижегородски" пройдет для пенсионеров в апреле в Нижнем Новгороде. 

Как сообщает министерство социальной политики региона, у нижегородцев старшего поколения будет возможность принять участие в тематических встречах, мастер-классах, лекциях и спортивных играх. Каждый найдет для себя мероприятие по душе.

Месяц начнется с мероприятий, которые помогут улучшить самочувствие, память и работу мозга. 

1 апреля в Чкаловске социальные специалисты проведут лекцию "Путешествие в прошлое. Ностальгия разрушающая или обогащающая?", ретро-программу "Мой адрес – Советский Союз", где можно будет вспомнить знаковые моменты советской эпохи. Также в этот день пройдет лекция-практикум "Биологически активные точки. Методы воздействия". Завершится день танцевальным занятием "Живые танцы" от оздоровительного движения "Rio Abierto".

3 апреля запланирована интерактивная познавательная программа "Я – мобильный человек", главная цель которого научить людей пожилого возраста подстраиваться под современные реалии жизни. 

5 и 6 апреля пройдут творческие вечера "Романсы и не только…" и  "Мелодии и ритмы".

А 19 апреля все желающие смогут присоединиться к мастер-классу, который проведет художник по декорированию липовых спилов и изготовлению фигурок из дерева.

Кроме того, у гостей центра будет возможность попробовать себя в актерском мастерстве в "Театральной мастерской" актера театра и кино Евгения Пименова. Занятия пройдут  2, 9, 16, 20, 23 и 27 апреля.

Отметим, что расписание работы центра на апрель включает в себя занятия, которые проводятся на регулярной основе. Например, гимнастика "Цигун за 60" проводится каждый четверг.

Напомним, центр "Долголетие по-нижегородски" открылся в сентябре 2022 года в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". За все время существования центра, было проведено более 1 тысячи тематических мероприятий. Также всего центр посетили более 8 тысяч раз.

Центр работает с понедельника по субботу по адресу: Нижний Новгород, пр-т Гагарина, ост. "Ул. Батумская", парк "Швейцария". Актуальное расписание работы учреждения можно найти на сайте министерства социальной политики  и в сообществе центра ВКонтакте.

Национальный проект "Демография" утвержден по указу президента России Владимира Путина в 2018 году. Среди целей нацпроекта – сохранение населения, здоровье и благополучие людей, обеспечение устойчивого роста численности населения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Ранее сообщалось, что свыше 6 тысяч нижегородцев прошли обучение по проекту "Доступно, открыто, понятно".

Также сообщалось, что нижегородские МФЦ помогут пенсионерам освоить компьютерную грамотность.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пенсионеры Развлечения Социальная сфера
Поделиться:
Новости по теме
28 марта 2024 11:49  [320] Нижегородские МФЦ помогут пенсионерам освоить компьютерную грамотность
06 марта 2024 14:00  [624] Свыше 6 тысяч нижегородцев прошли обучение по проекту "Доступно, открыто, понятно"
14 января 2024 16:24  [882] Минсоцполитики региона подвело итоги работы центра "Долголетие по-нижегородски"
08 сентября 2022 17:54  [2762] Досуговый центр "Долголетие по-нижегородски" открылся в парке "Швейцария"
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph