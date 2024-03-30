Александр Артамонов и Александр Казаков встретились с нижегородцами в Доме народного единства Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Военный эксперт Александр Артамонов и политолог Александр Казаков встретились с нижегородцами на площадке Дома народного единства.

Мероприятие состоялось 30 марта, оно было организовано благотворительным фондом "СВОИМ", при поддержке правительства Нижегородской области.

Темой выступления была выбрана "Геополитика в эпоху войны, СВО в большом контексте". Александр Артамонов рассказал, что на Донбассе сейчас происходит война за будущее.

"Война - это овладение будущим. Я понимаю, чтО мы утратили, и чтО снова восстанавливаем. Раньше за вас решили, что СССР закончился, вы не решали ничего. А теперь каждый решает сам, у каждого есть выбор. Сегодня мы должны думать о себе. К врагам надо быть беспощадными", - отметил эксперт.

По словам Александра Артамонова, несмотря на ту поддержку, которую страны НАТО оказывают Украине, российские военнослужащие успешно выполняют поставленные задачи и цели специальной военной операции.

"Есть данные, что у противника потери уже составляют до 926 тысяч человек. Это те военнослужащие, которые уже никогда не вернутся на поле боя (убитые и тяжело раненые)", - добавил эксперт.

Политолог Александр Казаков отметил единство народа России, которое в полной мере проявилось на прошедших президентских выборах. По словам эксперта, Владимир Путин, набрав 87% голосов, получил железобетонный мандат доверия. Также политолог отметил, что глава государства четко обозначил сегодняшнюю позицию России в международных отношениях.

"Путин неоднократно предъявлял претензии коллективному Западу в отступлении от норм международного права, призывал соблюдать это право. Но в одном из своих последних публичных выступлений он, вместо очередного призыва к западным странам соблюдать нормы права, сказал - если вам можно, то и нам можно. То есть, мы перешли в новое состояние международных отношений. Это новая реальность, это война всех против всех", - сказал Александр Казаков.

Он также добавил, что и НАТО, и Россия не хотят начинать большую войну.

"По-прежнему уверен, что Запад в конфигурации НАТО не хочет с нами воевать. И мы не хотим. Но инерция с обеих сторон очень большая, эта такая воронка, которая всех затягивает", - подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что боец СВО с позывным "Руж" помогает готовить новобранцев к службе.

Напомним также, что обсуждение единого государственного механизма реабилитации участников СВО прошло в Нижнем Новгороде.

Церемония награждения Национальной премии "СВОИМ" состоялась в Нижнем Новгороде 29 марта.