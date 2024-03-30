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Общество

Акция по сбору электроники "ЭлектроВесна" стартовала в Нижегородской области

02 апреля 2024 17:58  [100] Общество

Фото: РЭО

Российский экологический оператор создал онлайн-карту с пунктами приёма отходов электроники в рамках акции "ЭлектроВесна". На ней отмечены более 9 тысяч регулярных пунктов сбора техники, батареек и электронных сигарет по всей стране.

Пункты можно найти на на специальной странице на сайте РЭО, посвящённой акции. Информация об "ЭлектроВесне" будет обновляться весь апрель, в том числе появится расписание временных акций по сбору техники.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев призвал жителей страны присоединиться к экологической акции и устроить весенний субботник по разбору шкафов и антресолей от ненужной техники и проводов.

Он особо обратил внимание на важность сдачи на переработку батареек и электронных сигарет, которые содержат большое количество разнообразных опасных, но в то же время полезных для промышленности материалов поэтому нужно сдавать на переработку для возврата их в производственный цикл и сокращения отходов.

Сданные в ходе акции отходы электроники будут переданы лицензированным компаниям на переработку.

Полную карту точек сбора техники с указанием классификации принимаемой техники в Нижегородской области можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в ноябре в России проходила акция по сбору старой электроники и бытовой техники "ЭлектроОсень". Участники акции за один месяц передали на утилизацию 10 тонн электронных отходов. В топ-5 городов по объёму сданной техники и электроники в рамках акции вошёл и Нижний Новгород.

Как ранее сообщал телеканал "360", с 1 сентября в России вступили в силу новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Они устанавливают обязательную глубину утилизации электроники, а также вводят требования для утилизаторов по обладанию необходимых мощностей и системы весового контроля.

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Теги:
РЭО Техника Экология
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