Зооцентр "Надежда" во время каникул посетили 150 нижегородских школьников Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Городской зооцентр "Надежда" во время весенних каникул посетили 150 нижегородских школьников. Для ребят были организованы обзорные экскурсии. Об этом сообщает департамент по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

В зооцентре "Надежда" конным спортом занимаются более 100 ребят, свыше 70 детей с ограниченными возможностями посещают адаптивные занятия. Также в зооцентре более трех лет ведет свою работу кинологическое отделение, где занимается 100 детей. В общей сложности на постоянной основе зооцентр посещает более 270 детей в месяц.

Во время экскурсии школьники узнали о видах конного спорта, о породах лошадей и пони, об их содержании и уходе за ними. Кроме того, школьники посетили новый конноспортивный манеж, который был построен в 2022 году по инициативе главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

Инструкторы-кинологи зооцентра показали навыки бытового и спортивного послушания своих собак, отработку различных команд, подаваемых голосом и жестами, а также продемонстрировали элементы защитно-караульной службы. Специалисты рассказали детям о том, как нужно вести себя с собакой в непредвиденных жизненных ситуациях, как необходимо ухаживать и воспитывать своего четвероного друга.

Напомним, специалисты зооцентра "Надежда" проводят бесплатные кинологические занятия на специально оборудованных городских площадках. Присоединиться к занятиям могут все желающие в возрасте от 9 до 17 лет со своими питомцами. Посмотреть расписание занятий можно в группе зооцентра. Записаться можно по номеру телефона: 8 930-804-31-88.

Ранее сообщалось, что для ребят, которые занимаются в городском зооцентре "Надежда" конным спортом и адаптивной верховой ездой, приобрели ещё шесть лошадей. Напомним, в ноябре 2022 года в зооцентре "Надежда" открылся крытый манеж для занятий конным спортом, что позволило проводить занятия круглогодично.



