Зооцентр "Надежда" во время каникул посетили 150 нижегородских школьников

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Городской зооцентр "Надежда" во время весенних каникул посетили 150 нижегородских школьников. Для ребят были организованы обзорные экскурсии. Об этом сообщает департамент по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.
В зооцентре "Надежда" конным спортом занимаются более 100 ребят, свыше 70 детей с ограниченными возможностями посещают адаптивные занятия. Также в зооцентре более трех лет ведет свою работу кинологическое отделение, где занимается 100 детей. В общей сложности на постоянной основе зооцентр посещает более 270 детей в месяц.
Во время экскурсии школьники узнали о видах конного спорта, о породах лошадей и пони, об их содержании и уходе за ними. Кроме того, школьники посетили новый конноспортивный манеж, который был построен в 2022 году по инициативе главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.
Инструкторы-кинологи зооцентра показали навыки бытового и спортивного послушания своих собак, отработку различных команд, подаваемых голосом и жестами, а также продемонстрировали элементы защитно-караульной службы. Специалисты рассказали детям о том, как нужно вести себя с собакой в непредвиденных жизненных ситуациях, как необходимо ухаживать и воспитывать своего четвероного друга.
Напомним, специалисты зооцентра "Надежда" проводят бесплатные кинологические занятия на специально оборудованных городских площадках. Присоединиться к занятиям могут все желающие в возрасте от 9 до 17 лет со своими питомцами. Посмотреть расписание занятий можно в группе зооцентра. Записаться можно по номеру телефона: 8 930-804-31-88.
Ранее сообщалось, что для ребят, которые занимаются в городском зооцентре "Надежда" конным спортом и адаптивной верховой ездой, приобрели ещё шесть лошадей. Напомним, в ноябре 2022 года в зооцентре "Надежда" открылся крытый манеж для занятий конным спортом, что позволило проводить занятия круглогодично.
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