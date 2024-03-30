Услугами ЦКР в 2023 году воспользовались 68 нижегородских компаний Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2023 году 68 нижегородских компаний-участников кластеров Нижегородской области воспользовались услугами по продвижению своей продукции от регионального Центра кластерного развития (ЦКР). Как сообщает пресс-служба правительства региона, поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

В настоящее время в Нижегородской области действует девять кластеров, которые занимаются развитием различных отраслей промышленности. Участниками этих кластеров являются 630 предприятий.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, Центр кластерного развития оказывает компаниям комплексную поддержку в увеличении узнаваемости нижегородских брендов на региональном, федеральном и международных уровнях. Для этого специалисты ЦКР организуют для региональных компаний льготное участие в бизнес-миссиях и выставках, проводят отраслевые круглые столы. В 2023 году прошли восемь таких мероприятий.

В прошлом году году нижегородские предприятия участвовали в пяти выставочных мероприятиях, двух круглых столах и бизнес-миссии. Помимо этого, каждый год кластеры представляют свои инициативы по оказанию именно тех мер поддержки, которые актуальны для их сферы сейчас.Например, представителям кластера социального предпринимательства помогли со съемкой видеороликов, с созданием сайтов, а также оказали помощь в разработке франшиз. Для участников кластера легкой промышленности был организован стенд на отраслевой выставке "Индустрия детских товаров", а для пяти компаний из биомедицинского кластера были проведены переговоры с потенциальными партнерами в ходе бизнес-миссии в Турции.

Кроме того, Центр кластерного развития на регулярной основе консультирует по получению государственной поддержки, проводит обучающие тренинги, семинары, оказывает консалтинговые услуги, проводит маркетинговые исследования, помогает в разработке бизнес-планов, сертификации и декларировании продукции, регистрации товарного знака и патентованию разработок.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.