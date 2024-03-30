Евгений Люлин: "Заксобрание Нижегородской области – флагман позитивных перемен в регионе" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

4 апреля на Нижегородской ярмарке прошло торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию с момента образования Законодательного собрания Нижегородской области. Почётными гостями стали председатели прошлых созывов регионального парламента, депутаты Государственной Думы РФ, законодатели из разных регионов страны и Приволжского федерального округа.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин выступил с докладом, в котором отметил значимые достижения регионального парламента за прошедшие три десятилетия.

"Тридцать лет идёт напряженная работа по созданию и совершенствованию корпуса областных законов. Законотворчество – совместный труд депутатов регионального парламента, исполнительной власти, бизнеса, общественных организаций, экспертного сообщества, надзорных ведомств", - подчеркнул Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента отметил, что в рядах законодателей области всегда были руководители крупнейших промышленных предприятий, депутаты всегда входили в состав совета Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей. Все созывы уделяли и продолжают уделять огромное внимание поддержке промышленности.

"В 1994 году индекс физического объёма производства в промышленности по отношению к предыдущему году составлял 66,4%, это было падение в пропасть. Даже в таких непростых условиях законодатели помогали промышленникам – принимались решения об отсрочках платежей в бюджет, льготах. В 1995 году депутаты предоставили предприятиям право направлять до 30% поступающих на расчётный счет средств на выплату зарплаты. В 1997 году был принят закон "О промышленной политике", ставший основой системного развития промышленного производства в регионе. Мы гордимся тем, что наши разработки легли в основу федерального закона о промышленной политике", - продолжил Евгений Люлин.

"В настоящее время помощь нижегородской промышленности оказывается системно и очень эффективно. В 2023 году отгрузка продукции впервые превысила 2 трлн рублей. Объём инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года увеличился более чем на треть. Такого не было никогда! В национальном рейтинге инвестиционного климата Нижегородская область поднялась на 67 позиций за пять лет и сейчас занимает третье место. Заместитель председателя Правительства РФ, министр промышленности Денис Мантуров заявил, что в Нижегородской области создана лучшая в России законодательная база и региональные меры поддержки промышленности", - подчеркнул председатель Заксобрания.

"Похожий путь от развала до успеха прошёл и агропромышленный комплекс. В 90-е годы деревня считалась хронически убыточной. Не хватало средств на закупку топлива, техники, запчастей, зарплату задерживали на полгода. В 1999 году собрали 685 тысяч тонн зерна, а сегодня, 25 лет спустя, собираем 2,2 миллиона тонн! Больно вспоминать, но тогда народ из деревни бежал. Сегодня мы развиваем сельские территории, работает программа поддержки кадрового потенциала. Системная поддержка помогла нарастить производство продуктов питания. Если в 2010 году в Нижегородской области произвели 592,4 тысяч тонн молока, то в 2022-м – 667,5 тысяч тонн. Конечно, нашим аграриям ещё есть над чем работать, но наш агропром сегодня – это прибыль, это рентабельность. Каждый вложенный рубль господдержки не просто возвращается, но и приносит весомые налоговые поступления в бюджет", - рассказал Евгений Люлин.

"В центре внимания депутатов всегда находится социальная сфера. В регионе ведется системная работа по поддержке пожилых людей, ветеранов, семей с детьми, детей-сирот. По нашей инициативе был принят федеральный закон, распространивший практику выдачи сертификатов для сирот на всю страну, он действует с 1 января 2024 года. В этом году был издан Указ президента России о поддержке многодетных семей, в котором содержится набор мер, обязательных для реализации в регионах. Мы можем гордиться тем, что наши действующие региональные меры поддержки содержат практически все нормы президентского Указа", - отметил спикер регионального парламента.

"Сегодня на качественно новый уровень вышло взаимодействие парламента с губернатором и правительством Нижегородской области: единый документооборот, совместная разработка актуальных законопроектов, и самое главное – общие взгляды и подходы на пути развития региона. Мы будем продолжать совершенствовать меры поддержки участников СВО и их семей, развивать сотрудничество с коллегами из других регионов и братской Республики Беларусь, продолжим наводить порядок в работе разливаек, продолжать работу по возрождению речных пассажирских перевозок и решением других социально значимых задач. Законодательное собрание Нижегородской области всегда было и сегодня остаётся признанным лидером по многим направлениям деятельности, источником законотворческих идей, центром общественной жизни, флагманом позитивных перемен! За годы проделан колоссальный объём работы. Создан законодательный фундамент, на котором строится благополучие региона. Наши планы, перспективы, потенциал – всё зависит от крепости этой правовой базы, нашей способности актуализировать её под задачи времени. Впереди большая работа по законодательному обеспечению реализации национальных проектов, поручений президента РФ. Объединяя усилия, мы справимся со всеми стоящими задачами!" - заключил Евгений Люлин.