Улицу Ульянова в Нижнем Новгороде частично перекроют из-за прокладки ливневки до начала июня Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Улицу Ульянова в Нижнем Новгороде частично перекроют из-за прокладки бытовой и ливневой канализации с 8 апреля до 30 мая. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Движение будет ограничено в районе дома №45 по улице Ульянова.

"Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам", - пояснили в ведомстве.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, участок улицы Тонкинской в Нижнем Новгороде перекроют до 30 июня.