Улицу Ульянова в Нижнем Новгороде частично перекроют из-за прокладки ливневки до начала июня

Фото:
Улицу Ульянова в Нижнем Новгороде частично перекроют из-за прокладки бытовой и ливневой канализации с 8 апреля до 30 мая. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Движение будет ограничено в районе дома №45 по улице Ульянова.
"Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам", - пояснили в ведомстве.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, участок улицы Тонкинской в Нижнем Новгороде перекроют до 30 июня.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+