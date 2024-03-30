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Общество

Улицу Ульянова в Нижнем Новгороде частично перекроют из-за прокладки ливневки до начала июня

05 апреля 2024 17:11  [71] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Улицу Ульянова в Нижнем Новгороде частично перекроют из-за прокладки бытовой и ливневой канализации с 8 апреля до 30 мая. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Движение будет ограничено в районе дома №45 по улице Ульянова.

"Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам", - пояснили в ведомстве.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, участок улицы Тонкинской в Нижнем Новгороде перекроют до 30 июня.

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Теги:
Городское хозяйство Ливневки
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