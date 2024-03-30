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Бизнес

Генпрокуратура РФ утвердила заключение по делу «Квартстроя»

07 апреля 2024 18:06  [29] Бизнес
Генпрокуратура РФ утвердила заключение по делу «Квартстроя»

Генпрокуратура РФ утвердила заключение по делу «Квартстроя»

Генпрокуратура РФ утвердила заключение по делу «Квартстроя». Об этом сообщили в ведомстве. Согласно информации,

Павел Власюк, Александр Байгушев, Марина Локтева и Наталья Сергеева обвиняются в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации похищенного (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, занимая руководящие должности в ООО «УК «Квартстрой» и ООО «Квартстрой-НН», они с другими участниками с 2012 по 2017 год использовали более 2,4 млрд рублей, полученных от более 5 тыс. участников долевого строительства пяти жилых комплексов в Волгограде, Нижегородской и Московской областях, не по целевому назначению. Согласно информации, на эти средства финансировались иные проекты, а более 490 млн рублей было присвоено.

Уголовное дело составило 430 томов. Рассматривает его Черемушкинский районный суд Москвы.

Уточняется, что двое соучастников уже признаны виновными, а судебное рассмотрение в отношении еще двух лиц не завершено.

Предварительное следствие в отношении скрывшихся от следствия соучастников продолжается.

Напомним, в целях восстановления прав обманутых дольщиков ответственность за ввод в эксплуатацию недостроенных домов взял на себя "Фонд развития территорий", созданный правительством РФ, на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

Так, участниками долевого строительства ЖК "Новинки Smart City" стали почти 2 тысячи человек. Из 34 домов первой очереди жилого комплекса было начато строительство 25. Первоначально срок ввода домов в эксплуатацию был установлен на четвертый квартал 2015 года, но тогда стройка была заморожена. В марте 2018 года бывший застройщик ООО "Квартстройцентр" был признан банкротом. Полностью строительство было завершено лишь в ноябрю 2023 года.

Два дома ещё одного жилищного объекта компании в Нижнем Новгороде - ЖК "Квартал Европейский" - дольщики решили достроить на собственные средства, оставшиеся два также достраивались до осени 2023 года.

Дома ЖК "На Гончарова", застройщиком которого являлось ООО "ИК-Квартстрой-НН", исключили из реестра проблемных весной 2021 года.

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Теги:
Дольщики Строительство
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