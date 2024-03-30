Нижегородский военкомат предупредил о мошенничествах в сфере призыва Общество

Мошенники активизировались на фоне начала весеннего призыва в Нижегородской области. Об этом сообщил начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Нижегородской области, полковник Игорь Суманов на пресс-конференции в НОИЦ 15 апреля.

По его словам в преддверии призыва в сети Интернет часто стала всплывать реклама так называемых призывных советников.

"Они предлагают получить военный билет якобы на законных основаниях, но это чистой воды мошенничество. Военный билет можно получить законно только в военкомате. В случае, если молодой человек по каким-либо показателям не подлежит отправке в войска, его туда не направят, на это есть медкомиссия. Больных в армию не отправляют, они там не нужны", - рассказал Суманов.

Игорь Суманов подчеркнул, что зачастую получается, что призывник и сам по медицинским показателям не подлежит призыву, а приходит в эти сомнительные организации и просто так отдает им деньги.

"После чего он проходит медкомиссию и признается ограниченно годным (категория "В"). Поэтому я хочу предостеречь наших призывников от мошенничества в этой сфере", - добавил начальник профильного отдела военного комиссариата Нижегородской области.

Напомним, более 3000 призывников отправятся служить в армии в Нижегородской области.