Гастроли Санкт-Петербургского театра марионеток им. Деммени пройдут в НГАТК Культура и отдых

Фото: соцсети Театра марионеток им. Е.С. Деммени

В Нижегородском театре кукол в ближайшие выходные пройдут гастроли Санкт-Петербургского государственного театра марионеток им. Деммени (6+). Показы спектаклей организованы в рамках федеральной программы "Большие гастроли", сообщили в пресс-службе облправительства.

Директор Нижегородского государственного академического театра кукол Алла Забегалова отметила, что дружба нижегородского и питерского театров длится с 1931 года.

"Мы очень рады принять театр им. Деммени на нашей сцене, более того, это один из ведущих театров в России, работающих в жанре марионеток. Мы уверены, что нижегородскому зрителю будет очень интересно", – сказала руководитель нижегородского театра кукол.

Маленькие нижегородцы и их родители смогут увидеть спектакли "Гулливер в стране лилипутов", "Айболит" и "Сказка о глупом мышонке".

Подробную информацию и расписание можно посмотреть на сайте НГАТК.

Ранее сообщалось, что восемь нижегородских театров стали участниками Всероссийского гастрольно-концертного плана "Большие гастроли".