Фонтан начал работать на Нижегородской ярмарке Общество

Фото: сайт "Нижний 800"

Фонтан начал работать перед Главным ярмарочным домом в Нижнем Новгороде 23 апреля. Об этом сообщается в Тelegram-канале ярмарки.

Его включили его в тестовом режиме, чтобы проверить исправность всех систем после зимы.

СПРАВКА:

Фонтан у Главного ярмарочного дома появился в 1869 году. Он был частью ярмарочного водопровода, который построили за счет средств купцов Нижнего Новгорода. Второй такой же фонтан установили возле Староярмарочного собора, откуда в 1928 году он был перенесен в сквер у Дворца культуры им. В. И. Ленина. Оба фонтана являются объектами культурного наследия регионального значения.

Напомним, фонтаны запустят в семи районах Нижнего Новгорода 1 мая. В этом году фонтаны в Советском районе будут запущены к 9 Мая. Это связано с их более тщательной подготовкой.