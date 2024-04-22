Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2024 17:10  [64] Дни Нижнего Новгорода пройдут в Бухаре 26 апреля
23 апреля 2024 16:26  [88] Нижегородский филиал "Т Плюс" провел урок энергобезопасности в дзержинской школе №1
23 апреля 2024 16:04  [109] Фонтан начал работать на Нижегородской ярмарке
23 апреля 2024 15:35  [124] Учёные ННГУ разработали тренажер для "когнитивного фитнеса"
23 апреля 2024 14:53  [158] Нижегородский производитель победил в Национальной премии "Золотой медвежонок"
23 апреля 2024 14:33  [169] Фуникулер в Нижнем Новгороде готовят к итоговой проверке Ростехнадзора
23 апреля 2024 14:20  [137] Светлана Мусарская: "Больше половины вопросов нижегородцев решаются на стадии обращения в call-центр МФЦ региона"
23 апреля 2024 13:55  [169] Организаторы шествия "Бессмертный полк" отменили очный формат в 2024 году
23 апреля 2024 13:26  [144] Эксперимент по переводу студбилетов и зачёток в "Госуслуги" стартует в России
23 апреля 2024 12:40  [168] Нижегородский проект по раннему выявлению онкологии распространят на Россию
Общество

Дни Нижнего Новгорода пройдут в Бухаре 26 апреля

23 апреля 2024 17:10  [64] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дни Нижнего Новгорода пройдут в древней Бухаре (Узбекистан) 26 апреля. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Юрий Шалабаев. Напомним, Бухара и Нижний Новгород стали городами-побратимами два года назад.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что все подробности данного мероприятия будет рассказывать у себя в аккаунтах.

"Продолжим развивать связи с Центральной Азией, где интерес к России как никогда высок", – отметил Юрий Шалабаев.

В настоящий момент в Ташкенте проходит международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия", на которой среди прочих, представлены автомобили и автобусы нижегородского производства.

По словам мэра, нижегородская техника известна в Узбекистане давно. В этом году на выставке впервые представили полноприводный грузопассажирский фургон "Соболь NN 4x4", который был создан для бездорожья, а также низкопольный городской автобус "Ситимакс 9", который вмещает  85 человек. Кроме того, по словам Юрия Шалабаева,  у посетителей выставки вызывает повышенный интерес автодом для путешествий и электрическая "Газель е-NN" .

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Нижний Новгород Побратим
Поделиться:
Новости по теме
23 апреля 2024 17:02  [94] Автобусы нижегородского производства представили на международной выставке в Ташкенте
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph