Дни Нижнего Новгорода пройдут в Бухаре 26 апреля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дни Нижнего Новгорода пройдут в древней Бухаре (Узбекистан) 26 апреля. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Юрий Шалабаев. Напомним, Бухара и Нижний Новгород стали городами-побратимами два года назад.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что все подробности данного мероприятия будет рассказывать у себя в аккаунтах.

"Продолжим развивать связи с Центральной Азией, где интерес к России как никогда высок", – отметил Юрий Шалабаев.

В настоящий момент в Ташкенте проходит международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия", на которой среди прочих, представлены автомобили и автобусы нижегородского производства.

По словам мэра, нижегородская техника известна в Узбекистане давно. В этом году на выставке впервые представили полноприводный грузопассажирский фургон "Соболь NN 4x4", который был создан для бездорожья, а также низкопольный городской автобус "Ситимакс 9", который вмещает 85 человек. Кроме того, по словам Юрия Шалабаева, у посетителей выставки вызывает повышенный интерес автодом для путешествий и электрическая "Газель е-NN" .