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Общество

"Горячая линия" на тему отдыха детей летом пройдёт в Нижнем Новгороде 24 апреля

23 апреля 2024 18:54  [69] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Специалисты департамента по социальной политике Нижнего Новгорода проведут "горячую телефонную линию" для родителей по вопросам организации загородного детского отдыха в предстоящий летний сезон.

Звонки будут приниматься 24 апреля с 9:00 до 17:00 по телефонам: 433-62-59, 423-97-93.

Напомним, что в областном центре стартовала подготовка детских оздоровительных лагерей к предстоящему летнему сезону. В летние смены на 10 муниципальных базах отдыха ожидается более 5 тысяч детей. Кроме того, ребята смогут посещать пришкольные лагеря.

Напомним, в летние каникулы нижегородские дети могут поехать в загородные лагеря, подведомственные департаментам образования и по социальной политике: "Чайка", "Лесной", "Звёздочка", "Маяк", "Спутник", "Зелёные дубки", "Олимпийские надежды".

Ранее сообщалось, что выплаты на путёвки в детские загородные лагеря смогут получить нижегородцы-участники СВО и члены их семей. За счёт средств городского бюджета на эти цели будут выделять субсидии размером до 35 тысяч рублей.

Напомним также, что работники бюджетной сферы и неработающие граждане имеют право на возмещение до 80% от стоимости путевки из бюджета города. Заявки на возмещение за 2024 год принимались в августе-сентябре 2023-го.

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Теги:
горячая линия Детские лагеря Отдых
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