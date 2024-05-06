Мэрия Нижнего Новгорода планирует продать здание на улице Большой Покровской Общество

Мэрия Нижнего Новгорода планирует продать дом №22 по улице Большой Покровской. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Напомним, здание по данному адресу является памятником архитектуры "Дом К. Г. Иванова". Оно построено в 1905—1907 годах по проекту владельца гражданского инженера Иванова. Здание имеет важное градостроительное значение, так как входит в архитектурный ансамбль брандмауэрной застройки старинной улицы Большой Покровской. Является ярким примером богатого жилого дома, выполненного в стиле академической эклектики, уличный фасад которого богато декорирован лепниной.

В настоящее время трехэтажное кирпичное здание площадью 367,6 кв. метров сдается в аренду. Вместе с ним продается земельный участок, его площадь составляет 226 кв. метров.

Общая стоимость здания с участком составляет 14,4 млн рублей.

Администрация Нижнего Новгорода планирует продать недвижимость ООО "Аквилон".

Напомним, особняк Фомина выставили на торги в центре Нижнего Новгорода за 86 млн рублей.