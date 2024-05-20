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Общество

Менеджера загородного клуба в Балахне осудили за присвоение денег постояльцев

21 мая 2024 11:33  [112] Общество

Суд вынес приговор менеджеру загородного клуба в Балахне, которая подозревается в присвоении денег постояльцев в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В суде установлено, что менеджер по продажам загородного клуба попросила перечислить деньги за проведение свадьбы на личную банковскую карту вместо расчетного счета клуба.

Получив более 260 тысяч рублей от будущей семейной пары, подсудимая распорядилась деньгами по собственному усмотрению.

Женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд постановил оштрафовать менеджера загородного клуба на 100 тысяч рублей.

Напомним, нижегородского сотрудника МЧС осудили за присвоение более 931 тысячи рублей.

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Теги:
Балахнинский район Мошенничество
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