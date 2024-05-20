Историческое здание нижегородской тюрьмы открылось после масштабной модернизации Общество

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Нижегородской области

На территории следственного изолятора №1 в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие жилого корпуса для содержания обвиняемых и подозреваемых, который входит в перечень уникального исторического комплекса. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН области, более полутора лет здесь шёл ремонт.

Данный комплекс СИЗО имеет статус Объекта культурного наследия, и в этом году отметит 110-летний юбилей. Строительство зданий Нижегородской тюрьмы началось в 1911 году тогда ещё на загородной территории - по Арзамасскому шоссе (ныне проспект Гагарина). Первых арестантов Нижегородская тюрьма приняла в 1914 году.

В рамках полномасштабных ремонтных работ, стартовавших в 2022 году, были поменяны кровля, водоотведение, пожарная электрика и вентиляция, окна, двери, выполнен капитальный ремонт всех помещений.

Теперь обновлённый корпус на 272 места отвечает всем современным требованиям. Камеры рассчитаны на содержание от 2 до 14 человек. В каждой камере есть отдельный санузел, плазменные телевизоры, электрочайники и сушилки для белья. В случае возникновения внештатной ситуации заключённые в любой момент могут воспользоваться тревожной кнопкой.

В новом корпусе установлены более 200 видеокамер, и на каждом этаже имеются посты наблюдения.

Модернизация корпуса стала очередным этапом по улучшению качества условий для содержания подозреваемых и обвиняемых, чтобы человек, независимо от его вины перед обществом, от тяжести совершенного преступления, имел право на достойное обращение и на достойные условия содержания.