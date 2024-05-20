Нижегородская область планирует расширить сотрудничество с Угандой Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Уганды во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Мозесом Каваалууко Кизиге прибыла в столицу Приволжья для участия в конференции "ЦИПР" на Нижегородской ярмарке 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Министр межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева провела деловую встречу с Мозесом Каваалууко Кизиге в Нижегородском кремле.

Стороны обменялись мнениями о текущем взаимодействии региона с Угандой и отметили, что сотрудничество поступательно развивается в сфере сельского хозяйства, транспорта и образования.

"Наш регион продолжает развивать дружественные отношения с Республикой Уганда, которая является перспективным партнером Нижегородской области. Мы готовы оказывать всестороннее содействие реализации новых совместных инициатив", - подчеркнула Гусева.

Мозес Каваалууко Кизиге пригласил представителей Нижегородской области посетить страну с бизнес-миссией для установления новых контактов и обсуждения совместных проектов.

"Уже долгое время мы видим поддержу со стороны России, и эта помощь, которую мы получаем, искренняя, она, безусловно, от души. Я вижу большую заинтересованность Нижегородской области в расширении сотрудничества с Угандой", - сказал Мозес Каваалууко Кизиге.

Напомним, Михаил Мишустин примет участие в конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде.