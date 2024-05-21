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Общество

Современные патриотические песни включат в школьную программу

23 мая 2024 14:56  [65] Общество

Песни Олега Газманова, группы "Любэ", Shaman и других исполнителей могут войти в школьную программу уже с сентября 2024 года. Как рассказал телеканалу "360" депутат Госдумы Сергей Колунов, в ближайшее время инициативу рассмотрят на заседании нижней палаты парламента.

На широкое обсуждение инициативы в профильном комитете Госдумы по образованию будут приглашены в том числе представители родительского и учительского сообществ, профильных ведомств, эксперты.

"Наша цель — положить инициативу, что называется, "на бумагу". Перейти непосредственно к её реализации", — прокомментировал Колунов.

О том, что патриотические песни современных исполнителей могут войти в школьную программу, впервые заговорили ещё весной нынешнего года. По словам Сергея Колунова, произведения Олега Газманова, группы "Любэ" и Shaman - это неполный список, вполне вероятно, что и творчество других российских музыкантов начнут изучать в школах.

Минпросвещения положительно оценило эту инициативу, подчеркнул депутат.

Напомним, что поднятие флага РФ в детсадах и вузах станет обязательным с 1 сентября 2024 года.

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Теги:
Образование Патриотизм Школы
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