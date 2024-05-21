Нижегородская область вошла в топ-10 производителей мороженого Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Аналитики государственной системы маркировки "Честный знак" составили рейтинг регионов страны по производству производстве мороженого в первом квартале 2024 года.

Согласно предоставленной информации, Нижегородская область оказалась на шестом месте: в январе-марте в регионе было произведено почти 4 млн кг мороженого.

Самое масштабное производство мороженого пришлось на Москву, где в первом квартале с конвейеров вышло почти 20 млн кг продукции. В топ-5 также вошли Краснодарский край с показателем 15,2 млн кг, Ярославская область (10,3 млн кг), Новосибирская область (5,8 млн кг) и Республика Татарстан (4,6 млн кг).

Таким образом, Нижегородская область заняла вторую строчку среди субъектов ПФО.

По данным Центра развития перспективных технологий, за год спрос на мороженое в Нижегородской области увеличился на 80%, при этом цены выросли всего на 2%. Если в первом квартале 2023 года средняя цена за 1 кг была на уровне 593 рублей, то в этом году стоимость составила 607 рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область входит в топ-3 Приволжья по выпуску "честной" молочной продукции.