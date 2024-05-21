Юрий Шалабаев открыл приемную в Теlegram Общество

Приемная глава Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева открылась в Теlegram 28 мая.

Как отметил мэр в своем тг-канале, нижегородцы смогут оставлять свои вопросы и обращения при помощи созданного бота.

"Раньше таким инструментом здесь, в Telegram, были комментарии. Оттуда обращения брались в работу платформой "Лобачевский", а затем заявка отрабатывалась", - напомнил Юрий Шалабаев.

Глава города отметил, что ему пришлось закрыть комментарии в Telegram из-за многочисленных оскорблений пользователей в отношении несогласных с их позицией людей.

"Конструктив и реальные проблемы среди этого просто терялись", - добавил мэр.

Что касается страницы Юрия Шалабаева в соцсети ВКонтакте, то там все остается без изменений.

Напомним, Глеб Никитин занял 12 место среди глав регионов по упоминаниям в Telegram в апреле.