Юрий Шалабаев открыл приемную в Теlegram

Приемная глава Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева открылась в Теlegram 28 мая.
Как отметил мэр в своем тг-канале, нижегородцы смогут оставлять свои вопросы и обращения при помощи созданного бота.
"Раньше таким инструментом здесь, в Telegram, были комментарии. Оттуда обращения брались в работу платформой "Лобачевский", а затем заявка отрабатывалась", - напомнил Юрий Шалабаев.
Глава города отметил, что ему пришлось закрыть комментарии в Telegram из-за многочисленных оскорблений пользователей в отношении несогласных с их позицией людей.
"Конструктив и реальные проблемы среди этого просто терялись", - добавил мэр.
Что касается страницы Юрия Шалабаева в соцсети ВКонтакте, то там все остается без изменений.
Напомним, Глеб Никитин занял 12 место среди глав регионов по упоминаниям в Telegram в апреле.
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