Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Новом Доскино под ИЖС Общество

Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги участок в поселке Новое Доскино в Автозаводском районе для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города. Земельный участок площадью 1152 кв. метра расположен на улице 33-я линия. Начальная цена составляет 636 тысяч рублей. Аукцион назначен на 11 июля. Напомним, часть особняка Митрофанова - Мокеева на Большой Покровской в Нижнем Новгороде планируют продать.

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