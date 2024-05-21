Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Новом Доскино под ИЖС

Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги участок в поселке Новое Доскино в Автозаводском районе для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Земельный участок площадью 1152 кв. метра расположен на улице 33-я линия.
Начальная цена составляет 636 тысяч рублей.
Аукцион назначен на 11 июля.
Напомним, часть особняка Митрофанова - Мокеева на Большой Покровской в Нижнем Новгороде планируют продать.
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