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Общество

Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в Новом Доскино под ИЖС

03 июня 2024 11:46  [3] Общество

Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги участок в поселке Новое Доскино в Автозаводском районе для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Земельный участок площадью 1152 кв. метра расположен на улице 33-я линия.

Начальная цена составляет 636 тысяч рублей.

Аукцион назначен на 11 июля.

Напомним, часть особняка Митрофанова - Мокеева на Большой Покровской в Нижнем Новгороде планируют продать.

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Теги:
ИЖС торги
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