Трассу Дальнее Константиново – Перевоз отремонтируют в 2025 году Общество

Трассу Дальнее Константиново – Перевоз отремонтируют в Нижегородской области в 2025 году. Об этом сообщили представители регионального минтранса, отвечая на вопросы подписчиков.

Нижегородка поинтересовалась у губернатора Глеба Никитина о сроках ремонта дорог в Перевозском районе, которые были разбиты при строительстве трассы М-12 "Восток".

Представители министерства транспорта и автодорог Нижегородской области ответили, что в этом году планируется отремонтировать три участка дороги Перевоз - Шатки протяженностью более 7 км.

"В следующем году планируется отремонтировать более 10 км трассы Дальнее Константиново – Перевоз", - добавили в минтрансе региона.

Напомним, Росавтодор направит еще 62 млн рублей на ремонт Стригинского моста в Нижнем Новгороде.