Проект капремонта проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу Общество

Проект капремонта участка проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Об этом сообщает Единый госреестр заключений проектной документации.

Речь идет об отрезке проспекта от улицы Медицинской до улицы 40 лет Октября.

Застройщиком выступает МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде", проектную документацию подготовили специалисты ООО "Итр-сервис" (г. Липецк).

Напомним, участок проспекта Гагарина от бывшего кинотеатра "Электрон" до деревни Ольгино в Нижнем Новгороде отремонтируют до конца 2024 года.

Также ранее сообщалось, что в этом году в рамках капремонта выделенную полосу продлят на проспекте Гагарина в сторону центра Нижнего Новгорода на 1,1 км.