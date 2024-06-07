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Общество

Довоенный дом изымают для сноса на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

08 июня 2024 15:36  [54] Общество

Фото: Яндекс. Карты

Мэрия Нижнего Новгорода планирует изъять аварийный дом на проспекте Гагарина для расселения и сноса. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Двухэтажный деревянный дом № 130 был построен в 1930 году. В нем расположено 12 квартир. Он был признан аварийным и подлежащим сносу в апреле 2020 года.

Департаменту строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода теперь предстоит посчитать рыночную стоимость изымаемой недвижимости и выплатить компенсации ее собственникам.

Напомним, три аварийных дома снесут на улице Усиевича в Нижнем Новгороде за 4 млн рублей.

Также ранее мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году.

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Теги:
Ветхий фонд Снос
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