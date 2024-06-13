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Общество

МВД напомнило о правилах публикации информации о наркотиках

14 июня 2024 15:23  [261] Общество

Публикации или упоминания запрещённых законом сведений о наркотиках станут поводом для привлечения распространителей информации к ответственности. Об этом предупредила пресс-служба МВД России, сообщает телеканал "360".

В ведомстве напомнили, что к запрещённым темам относится пропаганда и незаконная реклама наркотиков в любой форме - в том числе, публикация изображений наркосодержащих растений, упоминание названий наркотиков в литературных и художественных произведениях, передача рецептов изготовления или способов употребления дурмана, распространение информации о местах его приобретения.

При написании материалов о наркотических средствах авторам рекомендуется не упоминать названий веществ и иллюстрировать их исключительно с применением фильтров размытия. также предпочтительно указывать, какой вред здоровью оказывают наркотики и какие меры ответственности предусмотрены законом за их распространение.

В соответствии с российским законодательством, за размещение в открытом доступе материалов с пропагандой наркотиков предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц или ИП — до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 1 млн рублей.

Напомним, введение крупных штрафов за пропаганду наркотиков в искусстве одобрили в Госдуме.

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Теги:
МВД Наркотики
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