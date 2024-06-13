Минздрав РФ одобрил новые рекомендации по проведению абортов Общество

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Научно-практический Совет Минздрава России одобрил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта, сообщает РИА Новости.

В документе указано, что женщине перед прерыванием беременности будет выполнено УЗИ, в ходе которого ей продемонстрируют изображение плода, а также дадут услышать его сердцебиение.

В рекомендациях указано, что аборт является небезопасной процедурой и может стать причиной различных осложнений: бесплодия, хронических воспалительных процессов, развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и нервно-психических расстройств.

При ситуации, когда женщина решилась на медикаментозный аборт, но при приёме первых таблеток изменила решение, ей нужно немедленно обратиться к врачу, который выполнит УЗИ и при наличии сердцебиения у плода назначит лечение, направленное на сохранение беременности.

В рекомендациях также указывается, что таблетки могут оказать негативное воздействие на здоровье будущего ребенка - это также должна знать пациентка

До начала процедуры медицинского аборта пациентке необходимо дать рекомендации по контрацепции и назначить её после выполнения аборта.

Напомним, что в декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Инициативы предложена Заксобранием Нижегородской области.

Напомним, в ноябре депутаты областного парламента рассмотрели законопроект "О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области" и проект постановления о внесении в Госдуму проекта изменений в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Как отмечают авторы законопроекта, в частных клиниках нет строгого контроля за оказанием помощи по профилю"акушерство и гинекология".

Кроме того, отсутствуют консультации женщин с психологами и юристами.