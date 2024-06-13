Капремонт путепровода на Московском шоссе выполнен на 75% Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт путепровода на 4-м км Московского шоссе через улицу Кузбасскую в Нижнем Новгороде выполнен на 75%.

Как сообщает МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей", работы, которые ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", разделены на три этапа. В настоящее время начался третий - финальный - этап работ.

Виадук на Московском шоссе, который был построен 60 лет назад, является важной транспортной артерией города. За это время конструкции строения значительно износились. Ранее на мосту проводился локальный и косметический ремонт. С прошлого года на нем ведутся капитальные работы.

На каждом этапе работ - пять пролётов, каждый из которых был поднят домкратами. После того, как были смонтированы опорные части, пролеты опустили. Кроме того, были установлены два деформационных шва и забетонированы плиты на проезжей части. В настоящее время продолжаются работы по устройству консольной части. Далее подрядчик завершит устройство лестничных сходов и поручней, а также вынос контактной сети.

По данным МКУ "ГУММиД", дорожные службы работают на путепроводе в круглосуточном режиме. Основная часть работ проводится под мостом с применением новых материалов. Например, в качестве дополнительного усиления балок пролетного строения используются холсты из углеродной ленты, которые клеятся на эпоксидную смолу, чтобы укрепить балки. Поскольку под пролётами проходят железная дорога и проезжая часть, рабочие стараются синхронизироваться на всех направлениях.

Согласно сообщению, по выполнению капремонта подрядчик на три месяца опережает график. Асфальтобетонное покрытие планируется положить в середине лета. Дорожники работают таким образом, чтобы максимально обеспечить движение автотранспорта. В настоящее время на путепроводе из шести полос движения работают четыре – по две в одну и другую стороны.

Ранее сообщалось, что проект капремонта проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу.