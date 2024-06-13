Новая площадь появится у парка Гайдара в Арзамасе Общество

Новая площадь у водонапорной башни, вечного огня и парка Гайдара появится в Арзамасе в Нижегородской области. Об этом сообщается в Теlegram-канале "ProСтратегию".

Новое общественное пространство создают на средства федерального гранта, который Арзамас получил за победу во Всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения".

После завершения работ площадь станет городским пространством для прогулок, отдыха и проведения мероприятий, а сама водонапорная башня – новым знаковым объектом Арзамаса.

"На площади у водонапорной башни построили новое здание поста №1 и каркас новой доски почета. Строители выкладывают тротуарную плитку и устанавливают систему освещения. На территории у вечного огня обновят мемориальные доски и оборудуют места для отдыха", - говорится в сообщении.

Напомним, глава региона Глеб Никитин представил президенту России Владимиру Путину благоустройство Арзамаса.