Нижегородские абитуриенты могут подать заявку на целевое обучение Общество

Нижегородские абитуриенты, планирующие поступать в вузы и учреждения среднего профессионального образования, могут подать заявку на целевое обучение. Об этом сообщили в региональном Минобре.

Заявки принимаются на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России", где представлены актуальные предложения от работодателей и образовательных учреждений в разных муниципалитетах области. Сейчас доступно порядка 2 тысяч предложений для будущих студентов-"целевиков".

Заявки на заключение договора о целевом обучении можно подавать двумя способами: подав заявление в приёмную комиссию или через портал "Госуслуги".

Отмечается, что в случае приёма на целевое обучение студенту нужно подписать договор с предприятием до начала учебного года.

Студенты, которые уже проходят обучение, также могут подать заявку на целевое обучение. Её нужно направить либо предприятию, разместившему предложение, либо в свою образовательную организацию.

Напомним, приёмная кампания в нижегородские вузы и профессиональные образовательные организации стартовала 20 июня.

Как сообщалось ранее, правила приёма на целевое обучение изменятся в следующем учебном году. В частности, у абитуриентов появится доступ к программе во всех регионах страны.

Напомним, что ярмарка трудоустройства "Работа России" пройдёт в Нижнем Новгороде 28 июня. На ней будет представлено 10 тысяч вакансий для всех желающих - как начинающих специалистов, школьником, студентов, так и профессионалов.