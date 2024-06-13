Около 30 тысяч камер по нарушениям ПДД установлено в России Общество

Фото: Telegram-канал ГИБДД52

Количество работающих комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД в России по итогам первого квартала текущего года составило около 30 тысяч единиц, сообщает "Коммерсантъ".

Из общего числа камер 26 тысяч - стационарные, 3 тысячи - передвижные и 800 камер - мобильные. Отмечается, что количество камер будет только расти: об установке комплексов на подведомственной территории в 2024 году заявляли власти Приморского края, Волгоградской области и других регионов страны.

По данным МВД РФ, за пять месяцев этого года в отношении собственников транспортных средств по нарушениям, которые зафиксировали "специальные технические средства", вынесено 79,4 млн штрафов.

Ранее сообщалось, что нижегородские водители за выезд на встречку с начала 2024 года получили более 10 тысяч штрафов.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде нарушения ПДД начали фиксировать с использованием ИИ.