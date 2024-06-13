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Общество

Многодетные родители и пенсионеры будут освобождены от комиссий при оплате ЖКХ

27 июня 2024 09:09  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий освободят от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. Соответствующий закон вступит в силу 1 июля, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

"Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов. Для многих комиссия от их уплаты ощутима. Решение коснётся тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан", - подчеркнул спикер Госдумы.

Напомним, что в Нижегородской области с 1 июля изменятся тарифы на отдельные коммунальные услуги. Так, средний рост тарифов на услуги региональных операторов по обращению с ТКО составит 7,5%, тариф на электрическую энергию повысится на 8,7%.

Ранее сообщалось, что правительство РФ упростило предоставление субсидий на оплату ЖКХ. Для оформления гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале "Госуслуг".

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Теги:
ЖКХ Социальная сфера
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