Новый фонтан заработал на Стрелке в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Теlegram-канал "Спасибо, Нижний"

Новый фонтан заработал около отеля "Никитин" на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Теlegram-канале "Спасибо, Нижний".

Фонтан установлен на новой аллее "300 лет прокуратуре России".

"Вообще, территория Стрелки и рядом постоянно обновляется — только следи. И судя по работам, которые там продолжаются, нас еще ждет немало сюрпризов", - говорится в сообщении.

Напомним, 50-метровый портоый кран начали устанавливать на Стрелке в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что сцену для летних концертов установили на Стрелке в Нижнем Новгороде.