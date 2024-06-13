Новый фонтан заработал на Стрелке в Нижнем Новгороде

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Новый фонтан заработал около отеля "Никитин" на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Теlegram-канале "Спасибо, Нижний".
Фонтан установлен на новой аллее "300 лет прокуратуре России".
"Вообще, территория Стрелки и рядом постоянно обновляется — только следи. И судя по работам, которые там продолжаются, нас еще ждет немало сюрпризов", - говорится в сообщении.
Напомним, 50-метровый портоый кран начали устанавливать на Стрелке в Нижнем Новгороде.
Также ранее сообщалось, что сцену для летних концертов установили на Стрелке в Нижнем Новгороде.
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