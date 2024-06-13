Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
01 июля 2024 13:43  [114] Новый фонтан заработал на Стрелке в Нижнем Новгороде
28 июня 2024 15:56  [451] И снова здравствуйте, любимые киногерои — Wink.ru представляет календарь премьер в июле
28 июня 2024 09:20  [360] Для молодёжи про молодёжь: подборка фильмов и сериалов
27 июня 2024 14:58  [477] Смотреть нельзя читать: к премьере сериала "Тайны Карениной" на Wink.ru и KION выйдет специздание книги Павла Басинского
26 июня 2024 12:55  [399] Особняк купца Чернонебова в центре Нижнего Новгорода отремонтируют за 5,6 млн рублей
26 июня 2024 11:37  [478] Фестиваль "Русская Тоскания" отменили в Нижегородской области
25 июня 2024 16:29  [522] Исторический детективный сериал "Злые люди" снимают в Нижнем Новгороде
24 июня 2024 18:11  [533] Новая смотровая площадка открылась у Манежа в Нижегородском кремле
24 июня 2024 15:09  [457] Wink вам подарит "Ландыши": завершились съемки современной городской сказки о любви
24 июня 2024 14:28  [539] Второй день фестиваля "Рок Чистой Воды-2024" пройдёт в Балахне
Культура и отдых

Новый фонтан заработал на Стрелке в Нижнем Новгороде

01 июля 2024 13:43  [114] Культура и отдых

Фото: Теlegram-канал "Спасибо, Нижний"

Новый фонтан заработал около отеля "Никитин" на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Теlegram-канале "Спасибо, Нижний".

Фонтан установлен на новой аллее "300 лет прокуратуре России".

"Вообще, территория Стрелки и рядом постоянно обновляется — только следи. И судя по работам, которые там продолжаются, нас еще ждет немало сюрпризов", - говорится в сообщении.

Напомним, 50-метровый портоый кран начали устанавливать на Стрелке в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что сцену для летних концертов установили на Стрелке в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Фонтаны
Поделиться:
Новости по теме
23 мая 2022 16:59  [2533] Концертные залы в пакгаузах на нижегородской Стрелке откроются в июне
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph