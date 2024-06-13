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Политика

Трек наставничества запустили для участников программы "Время героев"

02 июля 2024 11:37  [71] Политика

Фото: пресс-служба проекта "Время героев"

Первый модуль программы "Время героев", учрежденный президентом России Владимиром Путиным, продолжится в формате стажировки участников на базе федеральных ведомств и крупнейших госкорпораций России. Об этом сообщает пресс-служба проекта "Время героев".

Участники будут работать под непосредственным контролем своих высокопоставленных наставников.

Во время первого блока обучения, который стартовал 27 мая, участники познакомились с основами работы на госслужбе, наметили направления, в которых хотели бы развиваться в дальнейшем. За каждым из участников закрепят наставника, который будет делиться с участником личным опытом и помогать строить карьеру по линии госслужбы. Наставниками конкурса станут сотрудники Администрации президента, полпреды президента в федеральных округах, члены правительства РФ, сенаторы, депутаты Госдумы РФ, главы регионов и генеральные директора госкорпораций.

"Основной целью программы наставничества является оказание поддержки участникам, помощь адаптации и реализации своих способностей и талантов в гражданской жизни. Как сказал президент России Владимир Путин, наши ребята – настоящая элита страны. И кто, как не действующие управленцы, должны поддержать и наставить их в начале этого большого пути. Мы надеемся, что каждый из ребят сможет найти для себя интересное направление, в котором он продолжит приносить пользу своей Родине", - отметила замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии Мария Костюк.

Программа наставничества направлена на карьерное и личностное развитие участников и рассчитана на длительное время. Так, с июля по сентябрь начнутся первые стажировки подопечных по месту работы наставника. Здесь участников подключат к проектной деятельности или другим задачам.

Вице-премьер РФ и одним из наставников программы Дмитрий Чернышенко, напомнил, что в указе о национальных целях развития нашей страны президент РФ Владимир Путин закрепил важность реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности.

"Программа "Время героев", учрежденная также главой государства, и трек наставничества в ее рамках позволят участникам и ветеранам СВО открыть новые возможности для развития в области госуправления и работы госкорпораций. На участие в программе заявилось около 44 тысяч человек. Это настоящие патриоты нашей страны, которые должны получить поддержку от государства", - сказал Чернышенко.

Программа "Время героев" стартовала 27 мая. Она направлена на подготовку руководителей для органов государственной власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов СВО. Для участия в первом потоке программы из 44 тысяч претендентов, подавших заявки, было отобрано 83 человека, имеющих релевантный управленческий опыт и потенциал развития.

Напомним, пункт отбора программы "Время героев" открылся в мае в Нижегородской области.

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Теги:
Образование СВО чиновники
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