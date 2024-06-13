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Общество

Энергетики восстановили электроснабжение после шквалистого ветра в Нижегородской области

05 июля 2024 15:22  [5] Общество

Фото: пресс-служба Нижновэнерго

Энергетики восстановили электроснабжение после шквалистого ветра и ливня в Нижегородской области. Об этом сообщает Нижновэнерго.

Так, 42 аварийные бригады энергетиков устранили повреждения 28 линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-10 кВ, ввели в работу 278 трансформаторных подстанций.

Также с линий ЛЭП убрали 7 деревьев, заменили 8 сломанных опор и 12 предохранителей после схлестов проводов.

"В настоящее время электроснабжение, нарушенное из-за вчерашней грозы и шквалистого ветра, восстановлено во всех пострадавших от стихии поселениях. Работы велись всю ночь", - уточнили в Нижновэнерго.

В компании добавили, что к восстановительным работам было привлечено 118 специалистов и 53 единицы спецтехники.

Напомним, вчера МЧС распространило экстренное предупреждение из-за сильного ветра и ливня.

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Теги:
МЧС ЧС
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