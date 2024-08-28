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Происшествия

Суд начал слушания по делу о покушении на нижегородского писателя Захара Прилепина

12 сентября 2024 13:55  [4] Происшествия

Фото: СУ СКР РФ

Слушания по уголовному делу в отношении гражданина Украины Александра Пермякова, обвиняемого в совершении террористического акта и покушения на жизнь нижегородского писателя, подполковника Росгвардии, заместителя командира полка "Оплот" Захара Прилепина начались в Западном окружном военном суде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР РФ.

Расследование дела велось главным следственным управлением СК РФ.

По данным ведомства, Пермяков обвиняется в совершении террористического акта, прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств, приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления.

"Установлено, что Пермяков прошел на Украине диверсионную подготовку, а затем прибыл в Россию по украинскому паспорту, чтобы по заданию Службы безопасности Украины совершить покушение на писателя Захара Прилепина. В течение длительного времени Пермяков следил за потерпевшим, тщательно изучая маршрут его передвижения. Его соучастники предоставили ему подложные документы на имя гражданина Казахстана, по которым он собирался покинуть Россию после совершения преступления", - рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

От куратора Пермяков получил информацию о местонахождении тайника с двумя противотанковыми минами и другими компонентами, из которых он собрал два самодельных дистанционных взрывных устройства. Пермяков установил их на проселочной дороге в поселке Пионерский в Нижегородской области по маршруту следования потерпевшего, и 6 мая 2023 года, когда автомобиль Прилепина двигался по заминированному участку дороги, он привел в действие взрывные устройства.

В результате покушения Захар Прилепин получил травмы и был госпитализирован. Сопровождавший его водитель и личный охранник Александр Шубин погиб.

Как уточняет телеканал "360", после подрыва машины писателя Пермяков готовился к бегству из России по подложному паспорту гражданина Казахстана.

Обвиняемый полностью признал вину. Следствием также установлен соучастник этого преступления, он объявлен в розыск.

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Теги:
Захар Прилепин Покушение
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