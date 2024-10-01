Центробанк выпустил золотую 100-рублёвую монету Общество

Фото: Центральный банк России

Центробанк выпустил золотые инвестиционные монеты номиналом в 100 рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает телеканал "360".

Согласно информации, монета размером 30 мм в диаметре имеет 999-ю пробу. На реверсе изображён Георгий Победоносец, который поражает копьём змея.

Тираж монеты составил 100 тысяч экземпляров. В Центробанке отметили, что при желании ей можно будет расплатиться так же, как и любой обычной - по номиналу.