Центробанк выпустил золотую 100-рублёвую монету

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Центробанк выпустил золотые инвестиционные монеты номиналом в 100 рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает телеканал "360".
Согласно информации, монета размером 30 мм в диаметре имеет 999-ю пробу. На реверсе изображён Георгий Победоносец, который поражает копьём змея.
Тираж монеты составил 100 тысяч экземпляров. В Центробанке отметили, что при желании ей можно будет расплатиться так же, как и любой обычной - по номиналу.Напомним, в 2023 году Банк России выпустил 10-рублёвую монету "Нижний Новгород". Памятная монета была выпущена в рамках серии "Города трудовой доблести". Её тираж составил 1 млн штук.
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