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Экономика

Завод программируемых логических контроллеров запустили в Нижегородской области

10 октября 2024 18:04  [106] Экономика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

ООО "Континент Электротехсервис" (входит в группу компаний "Узола") запустила завод программируемых логических контроллеров в Нижнем Новгороде при господдержке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Открытие нового предприятия состоялось в рамках двухдневной стажировки по программе "Федеральная практика" минпромторга РФ.

"Несмотря на существующие вызовы, с которыми столкнулась отечественная промышленность, современные и высокотехнологические производства продолжают создаваться в России . Это позволяет формировать технологический суверенитет в тех отраслях, которые обеспечивают устойчивость экономики",- отметил замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

Объем инвестиций в строительство завода превысил 400 млн рублей. Мощность предприятия составит до 5000 комплектов программируемых логических контроллеров в год. На заводе создано 50 высокопроизводительных рабочих мест.

"Многие технологические решения, применяемые на производстве, разработаны совместно с учеными из НГТУ им. Алексеева, то есть это яркий пример взаимодействия науки и бизнеса. Кроме того, компания-инвестор активно участвует в программах льготного кредитования, в нацпроекте "Производительность труда"",- отметил Андрея Саносян.

Программируемый логический контроллер применяют в системах телемеханики и управления технологическими процессами на промышленных и пищевых производствах, в тепловых пунктах, транспорте. Один компактный прибор может заменить целый ряд электромеханических реле и объединять разное оборудование в единую систему управления.

Компания "Континент Электротехсервис" для строительства завода взяла государственные льготные займы от федерального и регионального фондов развития промышленности в размере 110 млн рублей.


Напомним, Нижегородская область показала рекордный рост развития промышленности со времен СССР.

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Теги:
Промышленность Электроэнергия
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